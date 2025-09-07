GRABADO el 07-09-2025

Puente Piedra se suma a la fiebre del pan con chicharrón: Vecinos hacen largas colas para degustarlo

Desde Puente Piedra llega el pan con chicharrón más grande del mundo. La creación con sabor gigante que busca rendir homenaje al clásico desayuno peruano que acaba de llegar a la gran final en el Mundial de Desayunos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 8 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Intervienen a menores de 13 y 16 años que se graban realizando disparos para amedrentar a víctimas.

Cierran tramo de la vía Pasamayito por deslizamiento de rocas en Comas.

Martín Vizcarra relata cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

El jugoso Adobo arequipeño es otro desayuno de talla mundial.

Extorsionadores detonan explosivo en minimarket en Puente Piedra.

Martín Vizcarra sobre ministro Santivañez: Toma todas las decisiones, es el presidente actualmente.

Dina Boluarte preparó pan con chicharrón en comedor popular en Lurín.

Les piden 20 mil soles de cupo: Locales comerciales fueron atacados a balazos en Huaycán.

Accidente en el Cercado de Lima: Vehículo con nueve pasajeros cae del puente Abancay.

Periodista Jaime Chincha falleció hoy a los 48 años.

Perú vence a Chile y clasifica a la final del Mundial de Desayunos: ahora enfrentará a Venezuela (2).

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

