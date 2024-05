Llegamos hasta el cementerio Miraflores, lugar donde los sentimientos se desbordan y los recuerdos se hacen vivos. Lamentablemente, para quienes llegan a este lugar, el tiempo en este mundo terminó, pero la gratitud de quienes aman a su ser querido es lo que vence a la realidad. Este día de la madre, muchos hijos, nietos y esposos llegaron hasta este camposanto, para homenajear al ser más importante de sus vidas. Algunas personas nos cuentan el significado de esta fecha.



En este lugar, llegan a la mente de los visitantes, los momentos que nunca se olvidan, aquellos abrazos con el amor único de mamá, aquellos primeros pasos acompañados de este ser tan único, esa sazón única de sus comidas que no se cambiaría por nada, los momentos alegres y especiales vividos junto a la mujer que siempre buscó ver una carita feliz y mucho más recuerdos que se hacen presente en días como estos.



Llegamos a un lugar, donde se vive un día de la madre muy distinto, lugar donde está celebración no tiene a su protagonista principal en vida, pero aún así, el amor y cariño nunca se pierden y se demuestra de esta manera. Algunas personas que llegaron a este lugar de reencuentro espiritual, dan un mensaje para quienes tienen en vida a este ser tan especial.



Está nota, tiene un mensaje especial para quienes tenemos a nuestras madres vivas, no todos tenemos el privilegio de decir ello, y este video lo demuestra. Amemos, seamos gratos, brindemos detalles, en todo momento, porque no hay otro ser que daría todo por nosotros. Feliz día de la madre, en especial para Elena y Magda, de parte de hijo Pedro Concepción.



