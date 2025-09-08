GRABADO el 08-09-2025

Jaime Chincha: ¿El infarto es un asesino silencioso? Cardióloga analiza el caso

La apnea del sueño y el sobrepeso pueden desencadenar graves complicaciones.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas MARTÍN VIZCARRA REAPARECE TRAS EXCARCELACIÓN EN DESFILE DE MOQUEGUA - ATV.

¿Betssy Chávez podría regresar al Congreso? Analista político explica las serias posibilidades.

Congreso de la República incrementó presupuesto de su cobertura médica y gasta s/9.5 millones.

Dina Boluarte entrega armas de alta tecnología y promete apoyo a la PNP.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del 08 de septiembre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un delicioso "nidito de mermelada" con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del lunes 08 de septiembre del 2025.

AFP: Nueva ley de pensiones no permitirá más retiros a partir de hoy.

Jaime Chincha: Familiares y amigos velan sus restos en Miraflores.

Los Olivos: Joven barbero de 20 años fue asesinado afuera de su trabajo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de setiembre de 2025.

Jaime Chincha: ¿El infarto es un asesino silencioso? Cardióloga analiza el caso.

Obreros y una niña mueren sepultados por derrumbe de cerro en el Amazona.

Minivan que llevaba a toda una familia cayó del puente en la Av. Abancay.

SMP: Falsa pasajera asesinó a joven taxista para robarse su carro.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas MARTÍN VIZCARRA REAPARECE TRAS EXCARCELACIÓN EN DESFILE DE MOQUEGUA - ATV

video

¿Betssy Chávez podría regresar al Congreso? Analista político explica las serias posibilidades

video

Congreso de la República incrementó presupuesto de su cobertura médica y gasta s/9.5 millones

video

Dina Boluarte entrega armas de alta tecnología y promete apoyo a la PNP

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del 08 de septiembre del 2025

video

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un delicioso "nidito de mermelada" con Sandra Plevisani

video

'Secretos de cocina': Programa del lunes 08 de septiembre del 2025

video

AFP: Nueva ley de pensiones no permitirá más retiros a partir de hoy

video

Jaime Chincha: Familiares y amigos velan sus restos en Miraflores

video

Los Olivos: Joven barbero de 20 años fue asesinado afuera de su trabajo

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de setiembre de 2025

video

Jaime Chincha: ¿El infarto es un asesino silencioso? Cardióloga analiza el caso

video

Obreros y una niña mueren sepultados por derrumbe de cerro en el Amazona

video

Minivan que llevaba a toda una familia cayó del puente en la Av. Abancay

video

SMP: Falsa pasajera asesinó a joven taxista para robarse su carro

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 08 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo