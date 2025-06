GRABADO el 18-06-2025

PARO DE TRANSPORTISTAS: MANIFESTANTES EXIGEN SEGURIDAD Y ANUNCIAN PARALIZACIÓN NACIONAL

Francisco Távara, miembro de la Junta Nacional de Justicia, explicó que presentó una carta donde precisó que no iba a participar de la votación de la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema.



Desde Latina Noticias

PARO DE TRANSPORTISTAS: MANIFESTANTES EXIGEN SEGURIDAD Y ANUNCIAN PARALIZACIÓN NACIONAL.

PREMIER ARANA Y MINISTROS DE ESTADO BRINDAN CONFERENCIA DE PRENSA.

Fingía ser capitán PNP para robarle pensión a ancianos: Cayeron 'Los Magníficos' con 2900 soles.

Ataques de Israel matan a 140 palestinos en campos de refugiados en Gaza mientras esperaban ayuda.

Caen 'Los del Carmen': Un menor era parte y será procesado como adulto.

Donald Trump amenaza a Irán con destruir sus instalaciones militares con ayuda de Israel.

Távara explica por qué no votó en la restitución de Patricia Benavides.

Vecinos dejan basura en la Municipalidad de Pilcomayo luego de no ser recogida por semanas.

¿Qué se debe hacer para que los choques en Pasamayo disminuyan?.

caen estafadores de pensionistas con una placa policial falsa.

Paro de transportistas: Así se ven las calles del Cercado de Lima tras convocatoria en la tarde.

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DEL 2025.

"Intervenían" a ancianos y les robaban su pensión: Caen 3 falsos policías y revelan modus operandi.

¿Cuántos transportistas se sumarán al paro en la tarde? Opiniones divididas y suspenso en las calles.

Madre de 'El Monstruo' juraba inocencia: "He dejado el nombre de mi Perú en alto".

Además hoy día 18 de Junio en el calendario del Perú.

