GRABADO el 25-08-2025

Las 5 del día: Perú logra su primera exportación de carne de pollo tras recuperar estatus sanitario







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: alertan de situación crítica por baja producción de limón.

Panorama noticioso regional.

Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.

Minam y la hoja de ruta para impulsar inversiones sostenibles.

Reincorporación de Tacna al Perú: actividades por 96 aniversario.

Las 5 del día: Perú logra su primera exportación de carne de pollo tras recuperar estatus sanitario.

Créditos del Banco de la Nación para terrenos.

Normas Legales: aprueban plan para reducir emisiones del transporte urbano.

Seguridad ciudadana en el Rímac.

Impacto del deshielo de glaciares en el Perú y el mundo.

Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.

Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.

Hallazgo revela palacio de élite en Moche.

Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026.

¡Carreras gratuitas en institutos públicos! Entérate aquí dónde postular este 2025.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.