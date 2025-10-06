GRABADO el 06-10-2025

Banco de la Nación se digitaliza: atención más rápida para pensionistas y usuarios

El Banco de la Nación, en su compromiso con la modernización e inclusión financiera, trabaja junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la digitalización de sus servicios. Esta iniciativa busca reducir las colas en los bancos, agilizar los trámites y ofrecer una atención más rápida y segura, especialmente para los pensionistas, garantizando así un acceso más fácil y eficiente a los servicios financieros.







Banco de la Nación se digitaliza: atención más rápida para pensionistas y usuarios.

