GRABADO el 18-09-2025

Sukhoi Su-30: ¿aviones caza de Venezuela podrán con los buques de EE.UU? El Comercio

En medio de la creciente tensión con EstadosUnidos, el gobierno de NicolásMaduro mostró su capacidad militar con los cazas Sukhoi Su-30MK2, armados con misiles antibuque Kh-31 Krypton, durante maniobras en la isla La Orchila. Mientras Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, Caracas respondió con un mensaje de resistencia.

Expertos coinciden en que, aunque los Su-30 son un poder de disuasión importante, no pueden igualar a los modernos F-35 estadounidenses ni a los sistemas de defensa naval de la Marina de EE.UU. Más allá de su capacidad militar real, la exhibición tiene un peso político y simbólico, en un momento de fuertes presiones económicas y militares sobre Venezuela.

Venezuela EEUU Maduro SukhoiSu30 CrisisCaribe tensiónmilitar misilesKh31 F35 defensamilitar noticias

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Venezuela vs Estados Unidos
Sukhoi Su-30 Venezuela
buques de guerra EE.UU. Caribe
Maduro respuesta militar
ejercicios militares La Orchila
tensión militar Venezuela Caribe
misiles Kh-31 Krypton
poder militar simbólico Venezuela
F-35 vs Su-30
crisis política y militar Venezuela

Desde EL COMERCIO

Terremoto de magnitud 7,8 sacude nuevamente Kamchatka en Rusia El Comercio.

Trump critica a Putin y acusa a Rusia de matar a mucha gente El Comercio.

Sukhoi Su-30: ¿aviones caza de Venezuela podrán con los buques de EE.UU? El Comercio.

Tanques y aviones israelíes atacan Gaza mientras miles de palestinos huyen El Comercio.

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS DE FINAL El Comercio.

Caribe Soberano 200: la operación militar venezolana frente a buques de EE.UU. El Comercio.

ZUMBA NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO.

Venezuela despliega 25 mil soldados y drones armados en el caribe ante EE.UU. El Comercio.

Retiro AFP 2025: plantean modificar reglamento de reforma de pensiones Mirada de Fondo.

Aprueban retiro AFP 2025: cuándo podrás disponer de tu dinero y cuánto podrás sacar TQH EN VIVO.

IRL: BOMBEROS LUCHAN POR LLEGAR A UNA EMERGENCIA EN EL CAOS DE LIMA Pasa en la Calle.

LOÚLTIMO: APROBADO EL OCTAVO RETIRO DE AFP DE HASTA 4 UIT El Comercio.

Elecciones Perú 2026: 47 de precandidatos sin experiencia y nuevas reglas de la ONPE TQH EN VIVO.

Voto digital 2026 en Perú: ¿quiénes podrán acceder a él según la ONPE? El Comercio.

¿CÓMO LLEGAN LOS BOMBEROS A UN INCENDIO EN PLENO CAOS?, VÍVELO MAÑANA A LAS 5 P.M. El Comercio.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Terremoto de magnitud 7,8 sacude nuevamente Kamchatka en Rusia El Comercio

video

Trump critica a Putin y acusa a Rusia de matar a mucha gente El Comercio

video

Sukhoi Su-30: ¿aviones caza de Venezuela podrán con los buques de EE.UU? El Comercio

video

Tanques y aviones israelíes atacan Gaza mientras miles de palestinos huyen El Comercio

video

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS DE FINAL El Comercio

video

Caribe Soberano 200: la operación militar venezolana frente a buques de EE.UU. El Comercio

video

ZUMBA NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO

video

Venezuela despliega 25 mil soldados y drones armados en el caribe ante EE.UU. El Comercio

video

Retiro AFP 2025: plantean modificar reglamento de reforma de pensiones Mirada de Fondo

video

Aprueban retiro AFP 2025: cuándo podrás disponer de tu dinero y cuánto podrás sacar TQH EN VIVO

video

IRL: BOMBEROS LUCHAN POR LLEGAR A UNA EMERGENCIA EN EL CAOS DE LIMA Pasa en la Calle

video

LOÚLTIMO: APROBADO EL OCTAVO RETIRO DE AFP DE HASTA 4 UIT El Comercio

video

Elecciones Perú 2026: 47 de precandidatos sin experiencia y nuevas reglas de la ONPE TQH EN VIVO

video

Voto digital 2026 en Perú: ¿quiénes podrán acceder a él según la ONPE? El Comercio

video

¿CÓMO LLEGAN LOS BOMBEROS A UN INCENDIO EN PLENO CAOS?, VÍVELO MAÑANA A LAS 5 P.M. El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 19 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo