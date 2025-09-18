Sukhoi Su-30: ¿aviones caza de Venezuela podrán con los buques de EE.UU? El Comercio
En medio de la creciente tensión con EstadosUnidos, el gobierno de NicolásMaduro mostró su capacidad militar con los cazas Sukhoi Su-30MK2, armados con misiles antibuque Kh-31 Krypton, durante maniobras en la isla La Orchila. Mientras Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, Caracas respondió con un mensaje de resistencia.
Expertos coinciden en que, aunque los Su-30 son un poder de disuasión importante, no pueden igualar a los modernos F-35 estadounidenses ni a los sistemas de defensa naval de la Marina de EE.UU. Más allá de su capacidad militar real, la exhibición tiene un peso político y simbólico, en un momento de fuertes presiones económicas y militares sobre Venezuela.
Venezuela EEUU Maduro SukhoiSu30 CrisisCaribe tensiónmilitar misilesKh31 F35 defensamilitar noticias
