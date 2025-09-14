GRABADO el 14-09-2025

Perdigón hirió a joven durante protesta contra reforma de pensiones y lo deja hospitalizado

Desde Exitosa Noticias

MELGAR VS UNIVERSITARIO EN VIVO DUELO DECISIVO EN AREQUIPA POR EL TORNEO CLAUSURA.

El gobierno de Dina Boluarte cambió su postura respecto a un octavo retiro de fondos de las AFP..

Perdigón hirió a joven durante protesta contra reforma de pensiones y lo deja hospitalizado.

Ministro de Salud respalda a Santiváñez tras nuevos audios : "Yo confío en él".

Niños de la región de Chupaca estudian en aulas en mal estado.

Perdigón hirió a joven durante protesta contra reforma de pensiones y lo deja hospitalizado.

Perdigón hirió a joven durante protesta contra reforma de pensiones y lo deja hospitalizado.

Monsefú celebra por lo alto la fiesta del Señor Cautivo y el cumpleaños del Papa León XIV.

Chiclayo: Padres de familia denuncian que no avanzan obras en varios colegios.

Lambayeque: Pacientes se ven afectados por huelga de EsSalud.

Mundial de Desayunos: Peruanos celebran triunfo del Pan con Chicharrón en restaurante Don Javier.

Nueva reforma de pensiones debería derogarse, según economista Guido Pennano.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 14/09/25.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 14/09/25.

Caos en Machu Picchu: Municipalidad de Urubamba no hizo licitación de buses, según Elvis La Torre.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

MELGAR VS UNIVERSITARIO EN VIVO DUELO DECISIVO EN AREQUIPA POR EL TORNEO CLAUSURA

video

El gobierno de Dina Boluarte cambió su postura respecto a un octavo retiro de fondos de las AFP.

video

Perdigón hirió a joven durante protesta contra reforma de pensiones y lo deja hospitalizado

video

Ministro de Salud respalda a Santiváñez tras nuevos audios : "Yo confío en él"

video

Niños de la región de Chupaca estudian en aulas en mal estado

video

Perdigón hirió a joven durante protesta contra reforma de pensiones y lo deja hospitalizado

video

Perdigón hirió a joven durante protesta contra reforma de pensiones y lo deja hospitalizado

video

Monsefú celebra por lo alto la fiesta del Señor Cautivo y el cumpleaños del Papa León XIV

video

Chiclayo: Padres de familia denuncian que no avanzan obras en varios colegios

video

Lambayeque: Pacientes se ven afectados por huelga de EsSalud

video

Mundial de Desayunos: Peruanos celebran triunfo del Pan con Chicharrón en restaurante Don Javier

video

Nueva reforma de pensiones debería derogarse, según economista Guido Pennano

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 14/09/25

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 14/09/25

video

Caos en Machu Picchu: Municipalidad de Urubamba no hizo licitación de buses, según Elvis La Torre

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 14 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo