Atacan e incendian bus frente a vecinos: Sujetos en moto atacaron después de que se levante el paro
Apenas habían pasado unos minutos desde que Eduardo Arana y diversos representantes de transportistas habían levantado el paro cuando, en Santa Anita, ocurrió otro ataque a un bus. Esta vez fue de la empresa 'La 40'. Dos sujetos en moto, según relatan los vecinos, se acercaron a la unidad y lanzaron un objeto. Acto seguido, el vehículo se prendió en fuego y destrozó todo a su paso.
