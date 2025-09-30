GRABADO el 30-09-2025

Boluarte: "No más delincuentes como víctimas, no más policías mirados con desdén y desprecio"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, respaldó el trabajo de la Policía Nacional y afirmó que su Gobierno brindará seguridad jurídica a los efectivos policiales.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

"Este Gobierno siempre ha trabajado a puertas abiertas, jamás le ha negado el diálogo a nadie".

"Este Gobierno siempre ha trabajado a puertas abiertas, jamás le ha negado el diálogo a nadie".

Vela: "Como no tienen evidencias en mi contra, crean campañas de difamación".

Dina Boluarte a los jóvenes: "No se dejen manipular por aquellos que odian a la patria".

Dina Boluarte a los jóvenes: "No se dejen manipular por aquellos que odian a la patria".

Boluarte: "No más delincuentes como víctimas, no más policías mirados con desdén y desprecio".

Boluarte: "No más delincuentes como víctimas, no más policías mirados con desdén y desprecio".

Vela sobre Gálvez: "El problema con él inicia cuando es involucrado en el caso Cuellos Blancos".

Vela cuestiona a integrantes de la Comisión Lava Jato: "Hay representantes de partidos políticos".

Arriola: "Nosotros no estamos entrenados para causar lesiones, estamos para devolver la paz".

Arriola: "Nosotros no estamos entrenados para causar lesiones, estamos para devolver la paz".

Rafael Vela sobre propuesta de Tomás Gálvez de eliminar equipos especiales.

Rafael Vela sobre propuesta de Tomás Gálvez de eliminar equipos especiales.

Dina Boluarte lidera ceremonia de relevo de la Comandancia General de la PNP.

Rafael Vela sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht: "Ha estado bajo permanente ataque".

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.