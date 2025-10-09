GRABADO el 09-10-2025

PÁNICO EN CHORRILLOS: Heridos de bala tras ataque armado en pleno concierto de Agua Marina

Una balacera registrada la noche de este miércoles 8 de octubre interrumpió el concierto de la agrupación Agua Marina en el Club de Técnicos y Sub Oficiales 'Tarapacá', ubicado en Chorrillos. Al menos cuatro heridos de bala, entre ellos figuran Luis y Manuel Quiroga, el baterista Cesar More y el sonidista de la agrupación, todos heridos de bala. Luis Quiroga presenta tres heridas de bala, una de ellas en el pecho.



Según fuentes policiales, el ataque armado contra el escenario en el concierto de Agua Marina fue realizado con una Mini Uzi con ametralladora de 30 tiros, que tiene 400 metros de alcance.

