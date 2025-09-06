GRABADO el 06-09-2025

7 miembros del Clan del Golfo se rinden al Ejército de Colombia LR

El Clan del Golfo sufrió un nuevo golpe en Colombia: siete de sus presuntos integrantes se entregaron de manera voluntaria al Ejército en el departamento del Cesar. La operación, desarrollada bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus, permitió la entrega de armas, municiones, radios de comunicación y material de intendencia, debilitando directamente la capacidad operativa de la organización.



La Décima Brigada destacó que esta rendición ocurrió sin disparos, en un contexto de fuerte presión militar que también ha provocado el abandono de campamentos en zonas como el sur de Bolívar. Las autoridades ven en estos hechos un reflejo de fracturas internas en la estructura criminal más poderosa del país.



LaRepública Colombia ClanDelGolfo



