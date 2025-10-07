GRABADO el 07-10-2025

El congresista Alejandro Cavero comparte su postura sobre la familia y la comunidad LGBT.

Las parejas heterosexuales y las familias tradicionales van a seguir existiendo, afirmó durante su entrevista con Caretas.Caretas Entrevista AlejandroCavero AvanzaPaís PolíticaPeruana Familia Diversidad LGBT

El chofer detenido por cobrarle pasaje a un policía rompió su silencio..

Tres policias resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica..

Semanas antes, El Monstruo envió un audio al grupo Agua Marina exigiendo el pago de cupo..

Durante el show de Agua Marina, una ráfaga de disparos desató el caos y dejó varios músicos heridos..

Durante la marcha de la Generación Z, Maite Vizcarra reflexionó sobre el simbolismo de su bandera..

Milei presentó su libro convirtiendo el evento en un recital de rock..

El alcalde de Lima encabezó la entrega de las fachadas restauradas de la iglesia de Las Trinitarias.

El congresista Alejandro Cavero comparte su postura sobre la familia y la comunidad LGBT..

Transportista contó el miedo con el que viven por las extorsiones y amenazas del crimen organizado..

Policía exigió viajar gratis al presentar su carnet policial, pero el conductor no aceptó..

Alejandro Cavero cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para detener a Vladimir Cerrón..

La presidenta afirmó:un paro de 24 o 48 horas no lo resuelve, sobre el paro de transportistas..

Ex presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, cuestiona la falta de estabilidad en las autoridades..

Ayer un agente policial rompió el espejo retrovisor de un bus y agredió físicamente a un conductor..

Ayer el ministro del Interior informó que cerca al 35 del transporte funcionó con normalidad..

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

