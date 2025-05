GRABADO el 20-05-2025

Rafael Vela sobre suspensión de acuerdo con Brasil: No afectará los procesos en Perú

Tras conocerse la suspensión del acuerdo de justicia con Brasil específicamente en el Caso Lava Jato, el fiscal Rafael Vela Barba minimizó la decisión del país vecino y dejó en claro que no podrían perjudicarse las investigaciones que se han hecho en el Perú.



En realidad no produce ningún tipo de afectación en las actividades del equipo especial y de la judicialidad. En absoluto (no es un fracaso) porque se están viendo condenas. Están las condenas de dos expresidentes y 25 acusaciones, comentó a los medios de comunicación.



ACUSACIONES CONTRA SUSANA VILLARÁN



Ante esta situación, el conductor Fernando Marcelo, opinó al respecto del trabajo que vienen realizando los integrantes del Caso Lava Jato y recordó el tiempo que tardó las acusaciones contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.



Demasiado demoran algunos procesos, investigaciones y juicios en nuestro país que son liderados por fiscales del equipo Lava Jato. Por citar un caso, el de Susana Villarán, que ha tenido que pasar tres años para que la acusación se resuelva y pase a juicio oral, indicó.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 20/05/2025



