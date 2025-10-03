GRABADO el 03-10-2025

ROSA MARÍA PALACIOS AZUZA A LA 'GENERACIÓN Z' CALISTO GIAMPIETRI

SIN ANESTESIA SEMANAL CON AARON SALOMÓN.

INVITADO: CALISTO GIAMPIETRI.

ROSA MARÍA PALACIOS AZUZA A LA 'GENERACIÓN Z' CALISTO GIAMPIETRI.

CONGRESISTA KIRA ALCARRAZ AMENAZA CON AGREDIR A PERIODISTA INVITADA: MARYCIELO DEL CASTILLO.

¡ALERTA! IDL BUSCA ELIMINAR A LA ACTUAL JNJ INVITADO: ERNESTO BLUME.

RUTAS DE LIMA SE DISUELVE, PERO SIGUEN "PEAJES DE LA CORRUPCIÓN" INVITADO: CHRISTIAN SALAS.

MUNICIPALIDAD DE LIMA DENUNCIA A VÁNDALOS DE LA 'GENERACIÓN Z' INVITADO: VÍCTOR GARCÍA TOMA.

¡VIOLENTO ASALTO ! Delincuentes se llevan 7 mil soles en segundos ..

Alejandro Muñante cuestiona a fiscales del equipo Lava Jato por no ir al Congreso.

¡ FuerteTERREMOTO EN FILIPINAS ! Imágenes impactantes .

Norma Yarrow responde ante negativa de Tomás Gálvez: ''Se le arrugaron las boloñas''.

JOSÉ MIGUEL CASTRO, TESTIGO CONTRA SUSANA VILLARÁN, FUE SILENCIADO INVITADO: JORGE VILLENA.

Norma Yarrow respalda ley de jueces sin rostro ante casos de criminalidad sistemática.

Patricia Juárez respalda que José Domingo Pérez siga en caso Susana Villarán.

Congresista Eduardo Salhuana rechaza violencia contra la PNP y acusa a ONG de manipular derechos.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, confirma próxima ley orgánica del Ministerio Público.

¡VIOLENTA MARCHA! Policía sufre quemadura en protesta .

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

