GRABADO el 01-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 1 de octubre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasTarde.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana y otros ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias

Desde TVPerú Noticias

Consejo Nacional de Seguridad aprueba medidas contra criminalidad, extorsión y minería ilegal.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 2 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 2 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: "Edición matinal" de hoy jueves 2 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 2 de octubre del 2025.

PCM denuncia presunta organización criminal detrás de ataques a la PNP en recientes protestas.

"Diálogo abierto": programa completo del 1 de octubre del 2025.

PNP reafirma participación decisiva en operación que capturó al Monstruo en Paraguay.

Cusco: PNP captura a requisitoriado por homicidio buscado desde el 2020.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, 1 de octubre de setiembre del 2025.

MTC: 80 de transportistas no acatará paro convocado para este jueves 2 de octubre.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 1 de octubre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 1 de octubre del 2025.

UE propone "muro antidrones" para proteger espacio aéreo Geomundo.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 1 de octubre del 2025.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

