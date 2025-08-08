GRABADO el 08-08-2025

Tensión por Isla Chinería: Dina Boluarte responde a Petro tras nueva "acusación" TQH EN VIVO

El presidente de Colombia, GustavoPetro, encendió las alertas diplomáticas al acusar al Perú de violar el Tratado de Río de Janeiro de 1934. Según Petro, la reciente creación del distrito de SantaRosa de Loreto representa una apropiación ilegal de territorio en el río Amazonas.



En respuesta, la presidenta, DinaBoluarte, brindó un mensajealaNación desde Japón en el que se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, relacionadas con la soberanía sobre la isla Santa Rosa de Loreto. Boluarte aseguró que la soberanía no está en conflicto ni es un tema pendiente de tratar de ninguna manera y recordó que así lo establecen el Tratado SalomónLozano de 1922 y su reconfirmación en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.



Hoy en TenemosQueHablar, analizamos el conflicto por la soberanía de la isla, la respuesta de la Cancillería peruana y el anuncio del mandatario colombiano de iniciar un proceso formal para "reivindicar" la frontera sur en Leticia. ¿Estamos ante una nueva crisis fronteriza? ¿Qué dice el derecho internacional? Todo esto y más, aquí.



