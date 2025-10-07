GRABADO el 07-10-2025

Conductores de 'La Roma' no aceptan levantamiento de paro y deciden no salir a trabajar

Conductores de la empresa Consorcio Roma rechazan el levantamiento del paro de transportistas y deciden no salir a trabajar.



Noticias del Perú y actualidad, política.



HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25.

Conductores de 'La Roma' no aceptan levantamiento de paro y deciden no salir a trabajar.

Crisis en Machu Picchu ha generado pérdidas de S/200 millones y cancelación del 15 de reservas.

León XIV visitará Líbano y Turquía en su primer viaje al extranjero como papa.

Papa León XIV se reunió con el cardenal peruano Juan Luis Cipriani.

RENIEC agradece a Exitosa por apoyar campaña DNI Electrónico 3.0 para todos.

El Peruano: Normas legales de hoy, 7 de octubre.

Hoy continúa el juicio oral contra Susana Villarán.

Sujetos dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus durante paro en Lima.

Conductores liberan vías luego de ser amenazados por la PNP con la colocación de papeletas.

SJL: Transportistas liberan el Óvalo Zárate tras diálogo con la PNP.

Corte Suprema evalúa hoy si extiende investigación a Martín Vizcarra por caso Richard Swing.

Manuel Rosas: "No sé quién merece el premio a la frase más infeliz: Dina Boluarte u Óscar Arriola".

SJL: Continúa cerrada la entrada al Óvalo Zárate y la Av. Próceres de la Independencia.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

