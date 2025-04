GRABADO el 06-04-2025

Operativo en el aeropuerto: burriers cercados por el olfato más desarrollado de la Dirandro

En exclusiva, Panorama acompañó a los agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) durante un operativo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con el objetivo de detectar a burriers que intentan sacar droga del país. En esta labor, las fuerzas del orden cuentan con dos aliados clave: Kira y Luke, dos pastores belgas adiestrados para identificar sustancias ilícitas ocultas en los equipajes.



Durante el patrullaje en la zona internacional, los canes recorren maletas, pasillos y zonas de embarque, olfateando cuidadosamente cualquier indicio sospechoso. Gracias a su precisión y entrenamiento, es casi imposible burlar su olfato. Solo en 2024, los agentes de la Dirandro detuvieron a 175 burriers y decomisaron más de 898 kilos de cocaína en distintos puntos del país, siendo el aeropuerto uno de los focos principales.



Un patrón reciente ha llamado la atención de las autoridades: el uso de mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras. Según el general PNP Nilton Santos Villalta, los narcotraficantes seleccionan a estas mujeres porque no despiertan sospechas. Tal fue el caso de Luciana Alexandra Madrid Carmona, de 20 años, quien llegó al aeropuerto junto a su pequeño hijo, pero en su maleta escondía cinco kilos de cocaína con destino a España.



ALERTA AEROPUERTO



La intervención de Luciana no fue un hecho aislado. Casos similares han sido detectados gracias al eficaz trabajo de Kira y Luke, quienes han sido fundamentales para frustrar los intentos de las mafias de sacar droga del país. Las autoridades continúan intensificando los controles en aeropuertos, sabiendo que los narcotraficantes no descansan en su búsqueda de nuevas estrategias para evadir a la justicia.

