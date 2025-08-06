GRABADO el 06-08-2025

Romy Chang sobre fallo del TC que ratifica atribuciones de la PNP: "Falto asesoría técnica"

La abogada penalista Romy Chang se pronunció sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó la demanda presentada por el Ministerio Público contra la ley que permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) liderar la investigación preliminar en casos de flagrancia.



En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Chang calificó la decisión como poco efectiva. No ayuda mucho, es un tanto inocua. Se esperaba una respuesta más concreta. Faltó asesoría técnica al momento de emitir el fallo, sostuvo.



PROBLEMA DE CONCEPTOS



Asimismo, la penalista expresó su preocupación respecto al criterio del TC, que señala que la investigación del delito se divide en dos subetapas: una investigación preliminar a cargo de la PNP con conducción jurídica del Ministerio Público, y una investigación preparatoria formalizada, bajo responsabilidad directa de la Fiscalía con apoyo operativo de la Policía.



Ante ello, Chang advirtió que se trata de un problema de conceptos. No existen dos subetapas. Eso es lo que se incorporó en esta ley y lo que se cuestionaba por ser inconstitucional, explicó.





Ingresa a http://ptv.pe/450203 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 06/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: JUEVES 07 DE AGOSTO DEL 2025.

24 Horas Lurín: atentado contra tres personas conmociona a vecinos.

Eduardo Pérez Rocha: Estos policías deberían ser pasados inmediatamente a disponibilidad.

Romy Chang sobre fallo del TC que ratifica atribuciones de la PNP: "Falto asesoría técnica".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 06 DE AGOSTO DEL 2025.

Hablan víctimas de intervenciones irregulares de Los incorregibles de SJM.

ANA sobre proyecto para recuperar río Rímac: Las obras comenzarían en 2026.

Huaura: Vecina relata el terror que vivió niña de tres años mientras alcalde agredía a su madre.

Los Olivos: Vecinos denuncian que 12 perritos fueron envenenados.

Barrio Chino: restauran dientes y esfera de uno de los Leones Fu en la calle Capón.

SJM: asesinan a balazos a dueño de flota de mototaxis.

Puente Piedra: colocan primera piedra de moderno parque Teófilo Cubillas.

ANITRA anuncia paro en Lima y Callao este 21 de agosto.

Carla García anuncia su precandidatura con miras a las elecciones de 2026.

González-Olaechea recomienda a Dina Boluarte viajar a isla Santa Rosa tras controversia con Colombia.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.