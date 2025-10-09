GRABADO el 09-10-2025

Dina Boluarte y los casos de corrupción durante su gestión

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, sostuvo que la posible vacancia de la presidenta Dina Boluarte podría marcar un punto de quiebre en la política nacional, ya que pondría nuevamente en agenda los casos de corrupción que la Fiscalía investiga en su contra. Este momento es crucial porque pone en bandeja los casos pendientes de la presidenta, afirmó la periodista en diálogo con 24 Horas.



Ramírez recordó que entre las investigaciones más relevantes figura el caso de lavado de activos, abierto antes de que Boluarte asumiera la jefatura del Estado. A ello se suma el escándalo de Los Waykis en la sombra, el primer caso de presunta corrupción política durante su gestión, que involucra directamente a su hermano Nicanor Boluarte por presuntas irregularidades en nombramientos y designaciones de funcionarios.



Otro proceso que continúa bajo la lupa del Ministerio Público es el denominado caso Rolex, en el que la mandataria es investigada por presunta recepción irregular de relojes y joyas de lujo sin justificación económica ni declaración ante las autoridades correspondientes. Este caso desató una de las crisis más fuertes de su mandato, generando pedidos de transparencia y fiscalización desde el Congreso.



¿BUSCA REFUGIO EN EMBAJADAS?



Finalmente, la periodista reveló que abogados allegados a Dina Boluarte se habrían acercado a las embajadas de Ecuador y Brasil con el objetivo de explorar posibles vías de refugio diplomático para la mandataria. Cuando ella deje de ser presidenta, deberá responder a la justicia, advirtió Ramírez, subrayando que el fin de su inmunidad presidencial la obligaría a enfrentar los procesos pendientes ante la Fiscalía.





