GRABADO el 14-08-2025

Ley de amnistía: excongresistas se pronuncian sobre norma que beneficia a policías y militares

El excongresista Javier Velásquez Quesquén se pronunció sobre la reciente ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte, que beneficia a policías, militares y miembros de comités de autodefensa denunciados, acusados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, en el contexto del conflicto armado interno.



En entrevista con 2025 en 24 Horas, Velásquez Quesquén sostuvo que esta norma busca poner fin a procesos judiciales que se prolongaron por décadas. Hay policías y militares que llevan 15, 25 años, y cuyos casos han sido reabiertos. ¿Dónde queda el derecho al plazo razonable? El principio es cerrar esta herida, promover una reconciliación nacional no podemos seguir viendo morir a nuestros policías y militares en la cárcel, afirmó.



Por su parte, el exparlamentario Richard Arce expresó su indignación por la promulgación de dicha ley, y aseguró que ello representa "una cachetada" para todas aquellas familias que buscan justicia para las víctimas de aquella época.



"Ver ayer a la presidenta festejando, porque esa es la imagen que se proyectó, es una cachetada a todas esas familias que están buscando a sus familiares (víctimas) ... de ninguna manera va a haber reconciliación si no se consigue justicia", dijo.

Desde 24 Horas

¡Terror en Trujillo!: explosión de dinamita destruye vivienda y deja al menos ocho heridos.

Defensor de la PNP: "Un delincuente peruano te roba, pero el venezolano te mata".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025.

Perú es el país con más expresidentes presos por delitos de corrupción en Latinoamérica.

Ley de amnistía: excongresistas se pronuncian sobre norma que beneficia a policías y militares.

Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía para difundir platos bandera en el extranjero.

Lima y Callao cuentan con 400 puntos de abastecimiento de agua para emergencias.

Surco: inauguran 2200 cámaras con IA en busca de reducir el índice criminal en el distrito.

Los Olivos: hombre con aparentes problemas mentales causa temor en vecinos.

Trujillo: nuevas imágenes muestran como ladrón intentó asaltar a empresario antes de ser abatido.

Juristas califican de inconstitucional ley de amnistía.

César Sandoval: Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro de Transportes.

La Victoria: MML anuncia construcción de 2 viaductos en la avenida Canadá.

Martín Vizcarra es trasladado al penal de Barbadillo.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.