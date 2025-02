Extranjeros vienen atemorizando a la población en alto Salaverry lugar donde algunos malos extranjeros están invadiendo viviendas y realizando robos al paso la inseguridad no es ajena al distrito los vecinos están preocupados y temen que el distrito se vuelva muy peligroso.



En el distrito se registra muy poca actividad delictiva pero no es razón para no tomar las medidas necesarias en contra de la inseguridad que viene azotando a la región por medio de bandas organizadas con ataques calificadas como terrorismo urbano producto del cual fue víctima el Ministerio Público de La Libertad.



Estamos en coordinación a diario con el general Guillermo Llerena con la única finalidad de frenar la delincuencia en la región especialmente en nuestro distrito de Salaverry “aseguró el burgomaestre”.



