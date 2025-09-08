GRABADO el 08-09-2025

DESCANSA EN PAZ JAIME CHINCHA Del Hecho Al Dicho

Hoy en DelHechoAlDicho: Desde La República lamentamos el fallecimiento del destacado periodista Jaime Chincha a los 48 años, víctima de un infarto fulminante.

Recordamos su trayectoria como columnista y conductor de este programa.



JaimeChincha LaRepública PeriodismoPeruano InMemoriam



