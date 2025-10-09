¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Suscríbete a nuestro canal: / expresotv1501
Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/
Síguenos en redes sociales y canales de difusión:
Facebook: / diario.expreso
Instagram: / diarioexpreso
X: https://x.com/ExpresoPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso...
Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029...
Desde Diario Expreso
¡ FUERTE accidente en el RÍMAC! Motociclista herido tras choque con miniván .
DERECHA COBARDE LE ENTREGA LA PRESIDENCIA AL AHIJADO DE VIZCARRA CON JAVIER BEDOYA DENEGRI.
¡ MACHADO gana PREMIO NOBEL DE LA PAZ !.
INTENTO DE ATENTADO CONTRA LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE INVITADO: WILBER MEDINA.
¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky.
¡SE VA ! CONGRESO aprueba VACANCIA contra Dina Boluarte dinaboluarte.
Ministros se retiran del Congreso tras tenso debate sobre la inseguridad ciudadana.
¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI.
Bancada de Somos Perú anuncia que apoyará la vacancia contra Dina Boluarte.
Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .
Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.
Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .
Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.
¡INACEPTABLE! VÁNDALOS ATACAN CON PIEDRAS A PHILLIP BUTTERS EN PUNO INVITADO: CÉSAR COMBINA.
Fernando Rospigliosi en entrevista con Expreso: Policías operativos deben ascender.
Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.