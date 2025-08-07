GRABADO el 07-08-2025

Expectativa por LLEGADA de PETRO a LETICIA para ceremonia por batalla de Boyacá ENCENDIDOSRPP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llega a Leticia para participar por primera vez en esta ciudad en la ceremonia de conmemoración de la batalla de Boyacá.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 7/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LAS MEJORES HISTORIAS PARANORMALES DE NUESTROS SEGUIDORES PARTE 2 VIAJEAOTRADIMENSIÓN.

Denuncias contra aseguradoras de salud en Perú: ¿Qué hacer si te niegan cobertura? ENCENDIDOSRPP.

Expectativa por LLEGADA de PETRO a LETICIA para ceremonia por batalla de Boyacá ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO CONFERENCIA DE PRENSA PCM DESDE SANTA ROSA RPPESPECIALES.

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS! TOCOYMEVOY.

Comitiva de MINISTROS LLEGAN a SANTA ROSA de LORETO ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Ministro de Justicia reitera soberanía de Perú sobre Santa Rosa tras expresión de Petro RPPDESPACHO.

Largas filas para ceremonia por batalla de Boyacá con asistencia de Petro ADNRPP DESPACHO.

Ciberestafas en Perú: modalidades de fraude afecta a miles de usuarios ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Santa Rosa de Loreto: estas son las necesidades en la frontera con Colombia SEGMENTO PurosFactos.

Hoy se inaugura el 29 Festival de Cine de Lima PUCP ADNRPP ENTREVISTA.

Petro realizará actividad en Leticia: ¿Representa una amenaza para Perú? ADNRPP ENTREVISTA.

Alcalde de La Victoria explica las estrategias contra el crimen organizado ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO RPP LLEGA A LETICIA - AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 7/08/2025 ADNRPP.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENCENDIDOS 7/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

ENVIVO LAS MEJORES HISTORIAS PARANORMALES DE NUESTROS SEGUIDORES PARTE 2 VIAJEAOTRADIMENSIÓN

video

Denuncias contra aseguradoras de salud en Perú: ¿Qué hacer si te niegan cobertura? ENCENDIDOSRPP

video

Expectativa por LLEGADA de PETRO a LETICIA para ceremonia por batalla de Boyacá ENCENDIDOSRPP

video

ENVIVO CONFERENCIA DE PRENSA PCM DESDE SANTA ROSA RPPESPECIALES

video

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS! TOCOYMEVOY

video

Comitiva de MINISTROS LLEGAN a SANTA ROSA de LORETO ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

Ministro de Justicia reitera soberanía de Perú sobre Santa Rosa tras expresión de Petro RPPDESPACHO

video

Largas filas para ceremonia por batalla de Boyacá con asistencia de Petro ADNRPP DESPACHO

video

Ciberestafas en Perú: modalidades de fraude afecta a miles de usuarios ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

Santa Rosa de Loreto: estas son las necesidades en la frontera con Colombia SEGMENTO PurosFactos

video

Hoy se inaugura el 29 Festival de Cine de Lima PUCP ADNRPP ENTREVISTA

video

Petro realizará actividad en Leticia: ¿Representa una amenaza para Perú? ADNRPP ENTREVISTA

video

Alcalde de La Victoria explica las estrategias contra el crimen organizado ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO RPP LLEGA A LETICIA - AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 7/08/2025 ADNRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo