Expectativa por LLEGADA de PETRO a LETICIA para ceremonia por batalla de Boyacá ENCENDIDOSRPP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llega a Leticia para participar por primera vez en esta ciudad en la ceremonia de conmemoración de la batalla de Boyacá.
Además hoy día 07 de Agosto
