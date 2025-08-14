Los Olivos: Delincuente implicado en asesinato de policía es trasladado a la Dirincri
Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, implicado en el asesinato del suboficial de segunda de la PNP Juan Carlos Díaz Chapoñan, es trasladado a la Dirección de Investigación Criminal.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Desde Exitosa Noticias
