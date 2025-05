GRABADO el 12-05-2025

José Cueto sobre Gustavo Adrianzén: "Hay una disposición de apoyar la censura"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció sobre las mociones de censura presentadas contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, las cuáles serán puestas a debate esta semana.



En declaraciones a la prensa, el parlamentario aseguró que hay "una disposición" mayoritaria de las bancadas para apoyar la censura del premier. Asimismo, confesó que su agrupación aún no ha definido una postura al respecto.



"Por lo que escucho de muchos de los compañeros congresistas, sí hay una disposición de apoyar la censura. Yo en principio sí (apoyará la censura), pero todavía quiero contrastar 2 informaciones que me han llegado. Todavía como bancada no hemos tomado una decisión final", dijo.



¿CUÁNDO SE VOTARÁN LAS MOCIONES?



Cabe precisar que, a través de sus redes sociales, el Congreso de la República informó que las cuatro mociones de censura contra Adrianzén Olaya serán debatidas y puestas a votación este miércoles 14 de mayo.





