Iquitos conmemora el 13 aniversario del río Amazonas certificado como Maravilla Natural del mundo

Este 13 de agosto se celebra un nuevo aniversario del reconocimiento del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo. La jornada incluye actividades para promover el turismo, con la participación de autoridades locales, presentaciones artísticas y degustaciones de platos típicos que reflejan la riqueza cultural de la región. Marina Chero, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, brinda detalles a nuestro corresponsal en la región, Elvis Noronha.



