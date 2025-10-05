Malaver cuestiona que ASESINAT0 motive un inmediato PARO de TRANSPORTISTAS ADNRPP ENTREVISTA
Carlos Malaver, ministro del Interior, en diálogo con RPP, dijo estar "sorprendido" por el anuncio de paro de 24 horas convocado para mañana, lunes, por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), ante el asesinato de un chofer de la empresa de transportes Lipetsa, ocurrido anoche.
