GRABADO el 09-10-2025

Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .

Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .

Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

¡INACEPTABLE! VÁNDALOS ATACAN CON PIEDRAS A PHILLIP BUTTERS EN PUNO INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Fernando Rospigliosi en entrevista con Expreso: Policías operativos deben ascender.

FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO.

FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO.

¡PARO POLITIZADO! DIRIGENTE PIDE RESTITUCIÓN DE DELIA ESPINOZA INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.

Miguel Palomino politiza mesa de seguridad en el Congreso: Queremos a Delia Espinoza.

Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón.

Norma Yarrow critica a ministro del Interior por inacción ante extorsiones a transportistas.

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, exige articulación del Estado ante extorsiones.

Congresista Ilich López detalla mesa de trabajo con gremios de transporte afectados por extorsión.

¡ATENCIÓN! TODA LA VERDAD SOBRE EL CASO RUTAS DE LIMA INVITADO: LUIS FRANCIA.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos

video

Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte

video

Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior

video

Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

video

¡INACEPTABLE! VÁNDALOS ATACAN CON PIEDRAS A PHILLIP BUTTERS EN PUNO INVITADO: CÉSAR COMBINA

video

Fernando Rospigliosi en entrevista con Expreso: Policías operativos deben ascender

video

FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO

video

FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO

video

¡PARO POLITIZADO! DIRIGENTE PIDE RESTITUCIÓN DE DELIA ESPINOZA INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO

video

Miguel Palomino politiza mesa de seguridad en el Congreso: Queremos a Delia Espinoza

video

Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón

video

Norma Yarrow critica a ministro del Interior por inacción ante extorsiones a transportistas

video

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, exige articulación del Estado ante extorsiones

video

Congresista Ilich López detalla mesa de trabajo con gremios de transporte afectados por extorsión

video

¡ATENCIÓN! TODA LA VERDAD SOBRE EL CASO RUTAS DE LIMA INVITADO: LUIS FRANCIA

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 09 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo