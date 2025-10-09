Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte
Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .
Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.
Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .
Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.
¡INACEPTABLE! VÁNDALOS ATACAN CON PIEDRAS A PHILLIP BUTTERS EN PUNO INVITADO: CÉSAR COMBINA.
Fernando Rospigliosi en entrevista con Expreso: Policías operativos deben ascender.
FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO.
¡PARO POLITIZADO! DIRIGENTE PIDE RESTITUCIÓN DE DELIA ESPINOZA INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.
Miguel Palomino politiza mesa de seguridad en el Congreso: Queremos a Delia Espinoza.
Edwin Martinez alerta falta de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón.
Norma Yarrow critica a ministro del Interior por inacción ante extorsiones a transportistas.
Vocero de transportistas, Martín Ojeda, exige articulación del Estado ante extorsiones.
Congresista Ilich López detalla mesa de trabajo con gremios de transporte afectados por extorsión.
¡ATENCIÓN! TODA LA VERDAD SOBRE EL CASO RUTAS DE LIMA INVITADO: LUIS FRANCIA.
