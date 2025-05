GRABADO el 05-05-2025

JUICIO ORAL CONTRA MARTÍN VIZCARRA POR EL DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 5 DE MAYO DEL 2025.

Fuga de centro de rehabilitación: "Me he salido porque me quieren matar".

13 mineros muertos tras masacre en Pataz: Familias esperan por los restos de las víctimas.

CONGRESO SE PRONUNCIA POR ASESINATOS DE 13 TRABAJADORES EN PATAZ.

¿Extorsión casa por casa? Buscan a sujetos que dejan comunicados en San Juan de Miraflores.

DINA BOLUARTE ANUNCIA MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN PATAZ.

Ministro del Interior habla sobre masacre de Pataz y anuncia más equipamiento: "No hemos tenido".

JUICIO ORAL CONTRA MARTÍN VIZCARRA POR EL DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA.

TRAGEDIA EN PATAZ: AUTORIDADES LLEGAN A PALACIO DE GOBIERNO PARA REUNIRSE CON DINA BOLUARTE.

Buses de Vipusa no salen tras ataque a balazos a chofer: "Hay mucho temor".

Alcalde de Ate quiere quitar "muro reja" y vecinos reclaman: "Nunca vino. Solo queremos seguridad".

HABLA ALCALDE POR ASESINATO DE 13 MINEROS.

¿Quién es responsable de masacre en Pataz? Alcalde arremete contra gobiernos de Boluarte y de Acuña.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 5 DE MAYO DE 2025.

Este miércoles 7 de mayo inicia el cónclave que elegirá al nuevo papa. Fuente: AIL.

Además hoy día 05 de Mayo en el calendario del Perú.

