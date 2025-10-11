GRABADO el 11-10-2025

Las investigaciones fiscales que enfrenta Dina Boluarte tras la vacancia El Comercio

En este episodio de Tenemos que Hablar, el analista político Augusto Maldonado analiza las implicancias políticas y legales tras la vacancia de Dina Boluarte y el inicio de una nueva etapa en la crisis institucional del país.



La expresidenta enfrenta múltiples investigaciones fiscales por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. El programa revisa las posibles medidas del Ministerio Público, el riesgo de impedimento de salida del país, y los precedentes de los casos de Pedro Castillo y Nadine Heredia en materia de asilo político.



Además, se aborda cómo esta situación profundiza la crisis institucional del Perú y qué responsabilidades recaen sobre el Congreso en medio de la actual inestabilidad política.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Dina Boluarte

vacancia presidencial

investigaciones Boluarte

obstrucción a la justicia

Ministerio Público Perú

impedimento de salida del país

crisis política Perú

Augusto Maldonado

Congreso del Perú

Tomás Gálvez

Lula da Silva

Nadine Heredia

asilo político

crisis institucional

análisis político

actualidad peruana

Desde EL COMERCIO

EN VIVO JOSÉ JERÍ PRESENTA NUEVO GABINETE MINISTERIAL.

Histórico momento en el que Trump firma por el fin de la guerra en Gaza El Comercio.

NOTICIAS DEL PERÚ 13 DE OCTUBRE: RAFAEL LÓPEZ RENUNCIARÁ A LA ALCALDÍA DE LIMA Y MÁS NOTICIERO.

EN VIVO: TRUMP LLEGA A EGIPTO PARA LA FIRMA DE LA PAZ EN GAZA El Comercio.

El esperanzador discurso de Trump en Israel tras la liberación de rehenes El Comercio.

LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO.

Últimos 20 rehenes israelíes liberados por Hamás se reencuentran con sus familias El Comercio.

López Aliaga deja alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República Mirada de fondo.

Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio.

Israel preparado para recibir rehenes liberados por Hamás este lunes El Comercio.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 700 damnificados y 100 viviendas quemadas El Comercio.

Abogado de Boluarte: A un delincuente le dan más tiempo para defenderse que a Dina El Comercio.

Donald Trump revela conversación con María Corina Machado tras el Nobel de la Paz El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA: EL VERDADERO 'PLAN CERCO' TRAS LA BALACERA EN CHORRILLOS Pasa en la Calle.

Las investigaciones fiscales que enfrenta Dina Boluarte tras la vacancia El Comercio.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.