GRABADO el 08-05-2025

"Sí está señalizado": Varios accidentes en este cruce en Miraflores preocupa a los vecinos

En la intersección de la avenida 28 de julio con Alcanfores han ocurrido varios accidentes entre motos y carros. El límite de velocidad no es respetado, así com tampoco las señales de tránsito que hay.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Papa León XIV saluda a Chiclayo en primer discurso: Así reaccionaron en el norte peruano.

Dina Boluarte celebra con emoción al nuevo papa peruano León XIV: "Dios ama al Perú".

¿Por qué Leon XIV se nacionalizó peruano? El camino de Rober Prevost de Chiclayo hasta el Vaticano.

El papa León XIV saluda al Perú con emoción: "Mi querida diócesis de Chiclayo.

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA JUEVES 8 DE MAYO DEL 2025.

Se conmemoran 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Si no hubiese sido obispo en Perú, no hubiera sido papa": Padre peruano sobre Leon XIV.

DINA BOLUARTE SE PRONUNCIA.

El primer discurso del Leon XIV, el papa peruano: Saludó a Chiclayo y de su visión de la Iglesia.

Conoce a León XIV, el papa peruano.

El emotivo mensaje del nuevo papa Leon XIV: "Saludo a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú".

¡Papa con nacionalidad peruana! Así fue el anuncio de Robert Prevost como nuevo papa.

El preciso momento en el que salió humo blanco del Vaticano: Reacciones a anuncio del nuevo papa.

Mujeres católicas reclaman igualdad dentro de la Iglesia con fumata rosa.

"Sí está señalizado": Varios accidentes en este cruce en Miraflores preocupa a los vecinos.

Además hoy día 09 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.