¿Medida populista o necesaria? Dina Boluarte plantea reconstrucción de penal 'El Frontón'
La presidenta Dina Boluarte sorprendió con el anuncio de demoler y reconstruir el antiguo penal El Frontón para aliviar los problemas de hacinamiento en las cárceles de Perú. Sin embargo, especialistas y congresistas cuestionan la medida, calificándola como populista y poco realista debido a los elevados costos y largos tiempos de ejecución.
Desde Latina Noticias
Sismo de magnitud 5 remeció Pisco hoy, 2 de setiembre:Hernando Tavera, jefe del IGP, brindó detalles.
Maduro denuncia amenazas de Estados Unidos y advierte a Trump: "Mr. President, tiene que cuidarse".
Pareja del 'Monstruo' le ruega al juez su libertad: "Quiero estar al lado de mi hija".
Violento asalto a hotel: Delincuentes entran disfrazados de policías y roban 10 mil soles.
Congresistas se pelean por el tren Lima-Chosica en plena comisión de transportes.
TEMBLOR DE 5 GRADOS DE MAGNITUD EN PISCO.
Empresa de gas hacía obras en pista y encontró restos prehispánicos: "Un descubrimiento importante".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 02 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Incendio forestal a pocos kilómetros de Machu Picchu..
Terror por delincuencia deja huella en la salud mental: Ansiedad y estrés constante por inseguridad.
Probamos la estafa viral de TikTok y esto fue lo que pasó.
¿La marraqueta era su mejor representante para mundial de Ibai? Chef chileno analiza plato.
De Perú a Australia, hermanos remaron por cinco meses en una travesía récord en bote por el Pacífico.
Indonesia pide investigar a fondo el crimen: Asesinan a trabajador de embajada en su casa en Perú.
Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.
