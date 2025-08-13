Ola de incendios en España: la peor tragedia ambiental en años El Comercio
España enfrenta una de las peores olas de incendiosforestales de los últimos años, con dos fallecidos, más de 5,000 evacuados y miles de hectáreas arrasadas en siete comunidades: CastillayLeón, Galicia, Andalucía, Madrid, CastillaLaMancha y Extremadura. Las altas temperaturas, las tormentas secas y el viento complican las labores de extinción.
El presidente PedroSánchez advirtió que la situación sigue siendo grave y agradeció a los equipos de emergencia que trabajan día y noche. Entre los patrimonios afectados figura LasMédulas, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y bosques centenarios de castaños. La superficie quemada en 2025 ya duplica la del mismo periodo en 2024, marcando un año crítico para el medioambiente español.
noticiashoy breakingnews internacionales España incendiosforestales olaDeCalor evacuaciones emergencianacional PedroSánchez patrimonioUnesco CastillayLeón Galicia Andalucía CastillaLaMancha Extremadura
