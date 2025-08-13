GRABADO el 13-08-2025

Ola de incendios en España: la peor tragedia ambiental en años El Comercio

España enfrenta una de las peores olas de incendiosforestales de los últimos años, con dos fallecidos, más de 5,000 evacuados y miles de hectáreas arrasadas en siete comunidades: CastillayLeón, Galicia, Andalucía, Madrid, CastillaLaMancha y Extremadura. Las altas temperaturas, las tormentas secas y el viento complican las labores de extinción.



El presidente PedroSánchez advirtió que la situación sigue siendo grave y agradeció a los equipos de emergencia que trabajan día y noche. Entre los patrimonios afectados figura LasMédulas, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y bosques centenarios de castaños. La superficie quemada en 2025 ya duplica la del mismo periodo en 2024, marcando un año crítico para el medioambiente español.



