GRABADO el 06-09-2025

Autorizan viaje de Juan José Santiváñez a Suiza

Pese a contar con un impedimento de salida del país, el ministro Juan José Santiváñez viajará a Suiza luego de que se autorizara su viaje al país europeo.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE - 06/09/25.

MEF aprueba reforma de pensiones más de dos meses después de su fecha límite.

SJL: Poste de luz a punto de caer pone en riesgo a vecinos de San Hilarión.

Autorizan viaje de Juan José Santiváñez a Suiza.

Trabajadores administrativos del sector salud paralizarán labores el 30 de setiembre.

Trabajador de construcción civil perdió la vida tras ataque de presuntos sicarios.

Problemas gástricos en las mascotas.

Hackeos y ciberseguridad: La filtración de datos termina afectando a la sociedad, afirma experto.

Los retos del sector Mype, el motor de la economía peruana.

Experto en tecnología cuestiona la poca seguridad digital que poseen las entidades peruanas.

PNP no contaría con personal técnico especializado en ciberseguridad, según experto.

PNP niega hackeo y denuncia filtración: "Son problemas de ciberseguridad", afirma experto.

Vecinos de Chorrillos piden más seguridad luego de crimen contra joven cerca a casta de serenazgo.

Daniel Urresti busca anular condena por caso Bustíos: "Hay un inocente que merece su libertad".

"La condena de Daniel Uresti es injusta y arbitraria", señala su abogado.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE - 06/09/25

video

MEF aprueba reforma de pensiones más de dos meses después de su fecha límite

video

SJL: Poste de luz a punto de caer pone en riesgo a vecinos de San Hilarión

video

Autorizan viaje de Juan José Santiváñez a Suiza

video

Trabajadores administrativos del sector salud paralizarán labores el 30 de setiembre

video

Trabajador de construcción civil perdió la vida tras ataque de presuntos sicarios

video

Problemas gástricos en las mascotas

video

Hackeos y ciberseguridad: La filtración de datos termina afectando a la sociedad, afirma experto

video

Los retos del sector Mype, el motor de la economía peruana

video

Experto en tecnología cuestiona la poca seguridad digital que poseen las entidades peruanas

video

PNP no contaría con personal técnico especializado en ciberseguridad, según experto

video

PNP niega hackeo y denuncia filtración: "Son problemas de ciberseguridad", afirma experto

video

Vecinos de Chorrillos piden más seguridad luego de crimen contra joven cerca a casta de serenazgo

video

Daniel Urresti busca anular condena por caso Bustíos: "Hay un inocente que merece su libertad"

video

"La condena de Daniel Uresti es injusta y arbitraria", señala su abogado

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 06 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo