GRABADO el 06-09-2025

Autorizan viaje de Juan José Santiváñez a Suiza

Pese a contar con un impedimento de salida del país, el ministro Juan José Santiváñez viajará a Suiza luego de que se autorizara su viaje al país europeo.



Noticias del Perú y actualidad, política.



HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE - 06/09/25.

MEF aprueba reforma de pensiones más de dos meses después de su fecha límite.

SJL: Poste de luz a punto de caer pone en riesgo a vecinos de San Hilarión.

Autorizan viaje de Juan José Santiváñez a Suiza.

Trabajadores administrativos del sector salud paralizarán labores el 30 de setiembre.

Trabajador de construcción civil perdió la vida tras ataque de presuntos sicarios.

Problemas gástricos en las mascotas.

Hackeos y ciberseguridad: La filtración de datos termina afectando a la sociedad, afirma experto.

Los retos del sector Mype, el motor de la economía peruana.

Experto en tecnología cuestiona la poca seguridad digital que poseen las entidades peruanas.

PNP no contaría con personal técnico especializado en ciberseguridad, según experto.

PNP niega hackeo y denuncia filtración: "Son problemas de ciberseguridad", afirma experto.

Vecinos de Chorrillos piden más seguridad luego de crimen contra joven cerca a casta de serenazgo.

Daniel Urresti busca anular condena por caso Bustíos: "Hay un inocente que merece su libertad".

"La condena de Daniel Uresti es injusta y arbitraria", señala su abogado.

