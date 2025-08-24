¡PICANTE! André Carrillo responde con todo a Ricardo Gareca tras llamarlo "mentiroso" Líbero
Ricardo Gareca estará en entrevista con Jefferson Farfán y el exentrenador de la selección peruana le dejó un mensaje a André Carrillo. Por ello, la 'Culebra' no dudó en dejarle un sutil mensaje en los comentarios fiel a su estilo, el cual generó diversas reacciones en redes sociales.
