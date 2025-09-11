GRABADO el 11-09-2025

Enfermedades cardíacas: males más comunes del corazón y cómo prevenirlos

EnVivo: Estas son las enfermedades más comunes que afectan al corazón, conozcamos los síntomas, las causas, y cómo prevenirlas. El caso reciente de la abrupta muerte del periodista JaimeChincha quien a sus 48 años habría fallecido por un paro cardíaco, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de adoptar un cambio de hábitos y actitudes, a favor de nuestra salud. Nos orienta el doctor Rubén Azañero, médico cardiólogo del Hospital Nacional Dos de Mayo.

