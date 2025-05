GRABADO el 26-05-2025

Clonan placa de su moto y ahora lo amenazan: acusan a joven por robos virales de ladrón con chaleco

La historia detrás de los recientes asaltos registrados en Lima, cometidos por un sujeto a bordo de una motocicleta con chaleco reflectante, ha dado un giro tras revelarse que la placa del vehículo fue clonada. Aldo Salas, quien aparecía como el propietario original en registros públicos, salió a aclarar su situación tras recibir insultos y amenazas en redes sociales.



Salas declaró a Buenos Días Perú que vendió su motocicleta el pasado 13 de mayo en una notaría de Surco y que el nuevo dueño ya inició el proceso de transferencia, el cual aún no se refleja en la Sunarp. La preocupación aumentó cuando el comprador se contactó con él al ver las noticias, asegurando que su unidad la original no ha sido modificada y sigue en su poder. Un video enviado por el nuevo propietario mostró que el color, detalles técnicos y accesorios del vehículo no coinciden con los del usado en los robos, lo que confirmó que la placa había sido falsificada.



El marco negro de la placa usada en el asalto y la diferencia de modelo indican que es una clonación. La moto que yo vendí es una 401, mientras que la usada por los delincuentes parece ser una 250, explicó Salas.



DENUNCIA QUE RECIBE AMENAZAS



Pese a que no tiene vínculo con los hechos delictivos, Aldo ha recibido mensajes amenazantes, incluso con la difusión de su número de DNI, teléfono, el de su madre y hasta datos familiares. Han compartido mi información personal y hasta un árbol genealógico. Esto me ha indignado profundamente, señaló.



Aldo se acercó a la comisaría de Pamplona Sur para verificar si existía alguna denuncia en su contra o sobre la placa, pero le indicaron que ese trámite solo se realiza de lunes a sábado en horario de oficina. Recién hoy lunes gestionará el testimonio de la transferencia en la notaría, para presentarlo en la comisaría como descargo preventivo.



El caso también afecta al nuevo propietario, quien teme ser detenido en operativos al momento de circular con la motocicleta que lleva su verdadera placa, ahora asociada a crímenes que él no cometió.



Lo más grave, según Salas, es la inacción policial. Hasta el momento, no ha sido contactado por las autoridades, y solo ha recibido mensajes aislados de supuestos agentes por redes sociales. Un delincuente no roba con su propia moto. Clonan placas y los afectados terminamos siendo ciudadanos que hacemos todo por la vía legal, sentenció.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 26 DE MAYO DEL 2025.

Cajamarca: Con dron intentan ingresar sustancias ilícitas a penal.

Adulta mayor con esquizofrenia desaparece tras salir de su casa.

Carlos Bruce y Renzo Reggiardo entre los favoritos para la Alcaldía de Lima, según encuesta CPI.

Keiko Fujimori recrea El Valor de la Verdad: ¿Vas a ser candidata a la presidencia en 2026?.

Poder Judicial evalúa demanda de inconstitucionalidad contra ley que penaliza a adolescentes.

Prisión preventiva para Liliana Pizán, abogada acusada de lavar dinero del crimen organizado.

Innecesaria y costosa: usuarios rechazan cobro adicional en el nuevo Jorge Chávez.

Áncash: Camión de carga casi cae a abismo.

Iquitos: Se despista y salva de ser aplastada por camión.

Martín Vizcarra, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideran intención de voto, según encuesta CPI.

Pese a uso obligatorio de chalecos para motociclistas: robos se incrementan en Lima.

Clonan placa de su moto y ahora lo amenazan: acusan a joven por robos virales de ladrón con chaleco.

Los Olivos: Atacan con explosivo casa de familia que vende gas.

Pasajeros nacionales que hagan escala en el nuevo Jorge Chávez pagarán 14 dólares adicionales.

Además hoy día 27 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.