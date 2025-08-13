GRABADO el 13-08-2025

Topógrafos colombianos no presentaron pruebas: Siguen detenidos tras ser captados en Santa Rosa

En medio del polémico panorama entre Perú y Colombia (luego de las declaraciones de Gustavo Petro sobre la soberanía de la isla Chinería y el distrito Santa Rosa), dos topógrafos colombianos entraron a territorio peruano para medir suelos. Fueron detenidos por estar haciendo actividades lucrativas y aún permanecen en el calabozo.



