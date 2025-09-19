GRABADO el 19-09-2025

¿Por qué suspendieron a Jimmy Kimmel?: La decisión de Disney que divide a EE.UU. El Comercio

El popular presentador Jimmy Kimmel fue suspendido indefinidamente de su programa Jimmy Kimmel Live! por Disney y ABC, luego de que sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk desataran un intenso debate político.



Kimmel calificó a los seguidores de Trump como la banda MAGA, lo que provocó la reacción de republicanos, del presidente de la FCC y de grupos conservadores. La presión aumentó cuando surgieron amenazas contra empleados de ABC y del propio Kimmel.



Mientras Donald Trump y sus aliados celebran la suspensión, figuras de Hollywood, periodistas y el expresidente Barack Obama denuncian un ataque directo a la libertad de expresión. El futuro de su programa es incierto, ya que su contrato con ABC expira en 2026.



Este caso reabre el debate: ¿fue una medida de protección empresarial o un acto de censura política en la televisión estadounidense?



