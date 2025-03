El primer ministro Gustavo Adrianzén ha solicitado una licencia. No se ha dado mayor detalle más allá de motivos personales. Estaría dejando su cargo en las manos del ministro de Defensa Walter Astudillo.



