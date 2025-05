GRABADO el 27-05-2025

¿JUSTO RECONOCIMIENTO O MÁS SHOW? Dina Boluarte premia a policías por balacera en la Vía Expresa

PREMIOS Y HALAGOS Dina Boluarte y la PNP cuestionaron a los medios de comunicación y ciudadanos que pusieron en duda la balacera en la Vía Expresa, donde se detuvo a una banda criminal y varios agentes resultaron heridos.

El coronel Montúfar agradeció enormemente a la presidenta por premiarlos por esta intervención, mientras que el general PNP Zanabria aseguró que es gracias al Gobierno que pueden avanzar en la lucha contra la delincuencia, aunque algunos medios no quieran reconocerlo.



La presidenta Boluarte afirmó su respaldo político a la policía resaltando las leyes que impulsó como permitir hacer uso de sus armas de fuego o brindarles apoyo legal.



