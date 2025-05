GRABADO el 07-05-2025

Valdés: Mininter y PNP deben aclarar si policías son dueños de empresa vinculada a matanza en Pataz

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP) deben pronunciarse ante la revelación de que dos policías en actividad serían los propietarios de la empresa de seguridad RR, la cual contrató a los 13 agentes asesinados en una bocamina en Pataz, La Libertad.



Yo hubiera esperado una reacción más rápida del Mininter y de la Policía. Esto ha quedado en el aire. Corresponde a la institución aclarar si es verdad o no, porque esto indicaría que policías activos estarían involucrados en actividades no permitidas por reglamento. Si es cierto, esto es totalmente irregular, declaró en una entrevista con 2025 en 24 Horas.



Valdés también expresó su preocupación por una posible nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), advirtiendo que esto podría agravar la problemática actual. Extender el Reinfo por seis meses más es extender el problema. No se trata solo de Pataz, hay otras zonas del país con presencia de minería informal y conflictos similares, advirtió.



Sobre mociones de censura contra Adrianzén



En relación con las cuatro mociones de censura presentadas en el Congreso contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, Valdés opinó que la Presidencia de la República necesita un poco de aire, y creo que ese aire lo puede dar un cambio de Gabinete.









Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 07/05/2025





