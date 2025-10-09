GRABADO el 09-10-2025

"MADURO RECURRE AL VATICANO PARA GANAR TIEMPO, NO PARA LOGRAR LA PAZ" I radarclips

El exalcalde metropolitano de Caracas, AntonioLedezma, se pronunció sobre la reciente decisión del presidente Donald Trump de suspender todo diálogo con Nicolás Maduro, calificándola como una medida necesaria ante la falta de voluntad del régimen para abandonar el poder y su vinculación con el narcotráfico. Ledezma destacó que el despliegue militar estadounidense en el Caribe refleja la determinación de Washington de enfrentar a una dictadura que se ha sostenido a base de represión, corrupción y complicidad con el crimen organizado.

El dirigente opositor también señaló las contradicciones del chavismo respecto a las denuncias sobre un presunto ataque a la embajada de Estados Unidos en Caracas. Un día dicen que María Corina Machado está escondida allí y al siguiente la acusan de planear un atentado contra la misma sede. Ese caos interno muestra el nivel de desesperación del régimen, afirmó. Ledezma consideró que Maduro busca apoyo del Vaticano para ganar tiempo y legitimidad internacional, pero advirtió que la comunidad democrática ya no caerá en el juego del diálogo inútil.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

