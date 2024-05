Tras una explosión mecánica en un grifo de Villa María del Triunfo (VMT) que dejó como saldo una persona fallecida y alrededor de 40 heridos, el municipio de San Juan de Miraflores (SJM) inició un operativo de inspección en varias estaciones de servicio del distrito.

El vocero municipal, Dante Mendieta, señaló que, durante la inspección, el personal de fiscalización detectó que uno de los grifos no cumplía con las normas preventivas ni contaban con los certificados de defensa civil actualizados.

Asimismo, señaló que se encontraron objetos, como vitrinas, que obstruían el paso de peatones. Existe un metraje establecido para el paso de personas que no puede ser obstruido. Si es un objeto de vidrio, debe tener una lámina de seguridad, expresó Mendieta.

SOBRE EL OPERATIVO

El personal de fiscalización del municipio de San Juan de Miraflores ha inspeccionado aproximadamente 17 estaciones de servicio. El objetivo es verificar las condiciones de seguridad y operatividad de los grifos, asegurando que no representen un riesgo para la comunidad.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.