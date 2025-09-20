GRABADO el 20-09-2025

Revelamos el secreto mejor guardado de "Las Chinkanas" INCAS SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

Nos adentramos en los misteriosos túneles incas de Cusco, conocidos como las Chinkanas. Los arqueólogos Jorge A. Calero Flores y Mildred Fernández Palomino revelan la magnitud de este hallazgo y su impacto en la historia y el legado inca.



