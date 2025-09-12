GRABADO el 12-09-2025

PERÚ VS VENEZUELA: CONTEO REGRESIVO para conocer al ganador de la final del MUNDIAL DE DESAYUNOS

PERÚ VS VENEZUELA EN VIVO IBAI La competencia más sabrosa está llegando a su fin: Perú y Venezuela tienen un marcador muy igualado en la final del Mundial de Desayunos.



peru venezuela ibai



ibai mundial de desayunos

peru vs venezuela ibai

mundial de desayunos ibai

pan con chicrarrón ibai

ibai peru vs venezuela

ibai pan con desayunos

venezuela vs perU

arepa reina pepiada

CURWEN en LA REPÚBLICA FUERZA POPULAR inaugura ESTATUA de ALBERTO FUJIMORI.

¿Qué causó la explosión de la cisterna de gas en México? newslr.

¡POLÉMICA! Congreso debuta en Kick y estalla la indignación de usuarios HLR.

COMISIÓN PERMANENTE archiva denuncia contra DINA BOLUARTE Arde Troya con JULIANA OXENFORD.

EL ÚLTIMO ABRAZO: ABUELA se sacrifica para salvar a su NIETA en explosión de México newslr.

CHARLIE KIRK: así fue el MOMENTO de la HUIDA del ASESINO, TYLER ROBINSON LR.

¡HISTÓRICO! Congreso aprueba el Día del Himno Nacional HLR.

BUTTERS ASEGURA QUE, SI FUERA PRESIDENTE, SALDRÍA DEL PAÍS LO MENOS POSIBLE Curwen En La República.

DINA en la gloria y PROBLEMAS en el paraíso Sin Guion con Rosa María Palacios.

VENEZUELA afirma estar lista para una GU3RRA PROLONGADA newslr.

PERÚ VS VENEZUELA: CONTEO REGRESIVO para conocer al ganador del MUNDIAL DE DESAYUNOS LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 12 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.

PERÚ VS VENEZUELA: CONTEO REGRESIVO para conocer al ganador de la final del MUNDIAL DE DESAYUNOS.

Cusco: médico disfrazado de Batman pide ayuda para niño enfermo EnVivoLR.

Todo lo que se sabe del crimen de Iryna Zarutska: mujer ucraniana apuñalad en EE.UU. LR.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.