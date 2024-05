HOY en TENEMOS QUE HABLAR: El ejército de Israel dice que ha tomado el cruce de Rafah de Gaza con Egipto, después de bombardear continuamente el este de Rafah durante la noche. Los tanques avanzaron hacia la zona, un punto de entrada vital para la ayuda, un día después de que Israel ordenara a los civiles evacuar. La guerra entre Israel y Hamás ya cumple siete meses y no hay solución a la vista, pues el último intento de tregua fue rechazado. ¿Qué pasará https://bit.ly/44wXh76



ADEMÁS: Alberto Fujimori: ¿Le corresponde o no recibir pensión vitalicia como expresidente Fuerza Popular respalda la petición del exmandatario. No obstante, abogados constitucionalistas recuerdan que fue vacado por el Congreso y que el indulto que recibió no lo declara inocente https://bit.ly/3y9AD8I



